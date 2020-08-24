Главы МИД «нормандской четверки» могут встретиться в сентябре, – Кулеба

Встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» может состояться в сентябре. Об этом сегодня, 24 августа, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Гайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине», – написал Кулеба.

«Ожидаем, что такая встреча министров в четырехстороннем формате с участием российской стороны состоится уже в сентябре», – отметил глава МИД Украины.