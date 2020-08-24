В Германии отметили прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе

Германия отмечает прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, пишет «Европейская правда».

«Перемирие соблюдается и больше и дольше, чем было в прошлом, возможно даже с 2014 года. Речь о том, чтобы закрепить и усилить его», – отметил Гайко Маас.

Глава МИД Германии добавил, что благодаря действиям Украины наблюдается прогресс в процессе обмена пленными, разминировании, создании дополнительных пунктов пересечения линии разграничения.

«Если активно над этим работать, у нас появится возможность обсудить политические вопросы – так называемую "формулу Штайнмайера", когда состоятся местные выборы, каким образом состоится передача контроля над границей», – сказал Маас.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прогресс в переговорах возможен лишь тогда, когда работают все вовлеченные в него элементы – Трехсторонняя контактная группа, главы МИД, советники глав государств и сами лидеры.

«За последние месяцы произошло активное движение на всех этих уровнях ... В целом режим прекращение огня держится и отсутствие убитых и раненых является доказательством этого», – сказал Дмитрий Кулеба.

При этом, добавил он, «ключ к прекращению российской агрессии против Украины находится в Москве».

Как сообщалось ранее, главы МИД «нормандской четверки» могут встретиться в сентябре.