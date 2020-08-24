Кравчук назвал задачу Путина на Донбассе

Задача, которую президент России Владимир Путин решает на Донбассе, – «удерживать ситуацию под контролем и нависать над Украиной». Такое мнение выразил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Когда принимались Минские соглашения, к сожалению, международные правовые документы не были приняты во внимание. Но сам факт наличия этих документов есть. И я задаю всем вопрос... Сегодня мы на Донбассе имеем ситуацию очень сложную, и что бы мы ни делали – у Путина одна задача: удерживать ситуацию под контролем и нависать над Украиной – здесь нет ни у кого сомнения. Но я задаю себе вопрос: если мы сегодня будем говорить себе, что есть заявления ОБСЕ, ООН, множество заявлений в пользу Украины... Если бы эти заявления работали автоматически, мы бы сказали: давайте подождем полгода, они сработают, войска уйдут, все хорошо, мы приступим к выполнению следующих шагов… Я не знаю, когда это будет, но по своему большому опыту могу сказать: никогда Россия добровольно оттуда не уйдет», – сказал Кравчук.

По словам Кравчука, Украина не может действовать силой, поэтому нужен другой способ действий.

«Значит, если мы не можем дипломатическим путем, значит – силой. А есть ли у нас сегодня такая сила? Нет. Значит, моя задача сегодня, и Зеленского, и Офиса президента – делать шаги по выполнению Нормандских соглашений, чтобы открыть дальше дорогу берлинским и так далее. И показать миру, что Украина ищет пути, а не ищет, как их не выполнить», – заявил глава украинской делегации в ТКГ.