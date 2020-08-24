Вручение наград и концерт: Луганщина празднует День Независимости (Фото, видео)

Областные торжества ко Дню Независимости Украины состоялись сегодня, 24 августа, в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Приветствуя собравшихся в Луганском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре с 29-й годовщиной независимости, председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай, в частности, отметил, что Украина – современная страна, где живут выдающиеся спортсмены, конструкторы, производятся одни из лучших в мире транспортные самолеты и вооружение, элементы космических кораблей, а программисты выполняют заказы ведущих компаний.

«Мы гордимся нашими славными земляками, которые прославляют Луганщину в Украине и за ее пределами. Но, к сожалению, сейчас Украина страдает от агрессии внешнего врага – государства, которое много лет планировало захват наших территорий. Впереди у нас трудный путь – мы обязательно освободим родную землю от врага», – сказал Гайдай.

«И важно, чтобы люди видели в Луганском и других регионах новые дороги, восстановленные учебные заведения, по-современному оборудованные больницы, а жители получали достойное социальное обеспечение. Мечтаю пригласить всех на празднование Дня Независимости на самой большой площади области, где мы поднимем два флага – Украины и Луганщины», – добавил он.

Кроме того, Сергей Гайдай сегодня был награжден нагрудным знаком «Защитнику Украины», его вручил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Вадим Даниелян.

В свою очередь, Сергей Гайдай вручил государственные награды и областные награды известным жителям Луганщины.

Праздничную концертную программу в честь 29-й годовщины независимости Украины открыли артисты Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра, продолжили коллективы Луганской областной филармонии, а также из городов и районов Луганщины.

Также Луганская облгосадминистрация опубликовала поздравление Сергея Гайдая с праздником.

«Солнце над независимой Украиной восходит у нас, на Луганщине. Смотришь на голубое небо над бескрайними полями, и кажется, что вся наша малая Родина укрыта украинским флагом», – сказал губернатор.

«Мы обязательно вернем мир на нашу землю и снова заживем единой семьей. Мы должны двигаться вперед, вместе строить страну, делать возможное и невозможное ради будущего наших детей. С праздником вас, уважаемые мои земляки, пусть ваши сердца наполняются гордостью за нашу страну, стремлением к единству и взаимопониманию. Счастья, добра и мира вам и вашим семьям. Слава Украине!», – добавил он.