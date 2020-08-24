В «ДНР» сделали заявление по открытию «границы» с «ЛНР»

В «ДНР» рассмотрят возможность открытия «границ» с «ЛНР». Об этом сегодня, 24 августа, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«В ближайшее время попытаемся найти точки соприкосновения для того, чтобы без риска для граждан республик они смогли перемещаться. По мере того, как ситуация будет развиваться, дальше будут приниматься решения», – уверяет Пушилин.

«Глава ДНР» утверждает, что эпидобстановка в «республике» остается стабильной и оснований для ввода новых ограничений нет. «Надо не спешить с открытием границ с Украиной, потому что там с каждым днем увеличивается количество заболевших», – уверяет Денис Пушилин.

Напомним, в «Л-ДНР» обсуждают «разный» коронавирус.

Как сообщалось ранее, «ЛНР» (в отличие от «ДНР») открыла свой участок линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская», пропуск здесь осуществляется ежедневно (в «ДНР» – два дня в неделю). И через КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны проходят в 10 раз больше людей, чем через контрольно-пропускной пункт «ДНР» в Еленовке. Непосредственно в «ЛНР» запускают в 12 раз больше граждан, чем в «ДНР».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.