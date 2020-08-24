В «ЛНР» 607 человек выздоровели от COVID-19

В «ЛНР» за сутки медики не зарегистрировали ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-центр «минздрава ЛНР».

«Всего по состоянию на 09:00 24 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 646. Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 607 человек», – сообщают в «ЛНР».

«С начала пандемии медики республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 августа в Украине COVID-19 заболели 106 757 человек (52 524 пациента выздоровели, 2 293 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 239 случаев (выздоровели – 928 пациентов, летальных случаев – 17). Луганской области – 245 случаев (выздоровели – 154 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 322 заразившихся (выздоровели – 1 125 человек, летальных случаев – 128).