Приехали для обыска на пяти машинах: «ДНР» почти два года удерживает в плену жителя Донецка

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольной украинским властям части Донетчины задержали Андрея Гаррюса в 2018 году. Его обвинили в причастности ко взрыву, во время которого погиб первый «глава ДНР» Александр Захарченко. При этом на обмен мужчину не подают – не подтверждают его содержание в тюрьме. Об этом сообщает «Медійна ініціатива за права людини» («Медийная инициатива за права человека»).

Андрей Гаррюс до войны работал в милиции водителем. После начала агрессии РФ в Донецке вся семья уехала с неподконтрольных Украине территорий. Но, по семейным обстоятельствам, Андрей был вынужден вернуться.

В декабре 2018 года к семье Андрея, которая жила в частном доме на окраине Донецка, приехала мама – супруги ждали рождения второго ребенка, поэтому она решила помочь.

В день исчезновения, 11 декабря 2018 года, Андрей Гаррюс пошел по делам, но не вернулся. Только на следующий вечер его, сильно избитого и в наручниках, завели домой люди в форме – «силовики», которые сопровождали пленного, приехали на пяти машинах, чтобы устроить обыск.

Беременную жену Андрея Викторию и их ребенка закрыли на втором этаже дома, а с мамой разговаривали внизу. Сообщили, что за сыном длительное время следили, ведь подозревали в диверсионной деятельности. Уверяли, что он был участником специально созданной по указанию СБУ группы, которая могла быть причастна к взрыву, во время которого погиб первый «глава ДНР» Александр Захарченко.

После обыска в доме, во время которого из дома незнакомцы вынесли все – от компьютерной техники до бытовой и строительных инструментов – никто из семьи Андрея не видел.

В первые дни родные пытались выяснить, где находится Гаррюс. Но потом «следователи» сказали, что будут вызывать и мать, и жену на допрос. Женщины решили, что и их могут задержать, поэтому фактически сбежали из Донецка.

По дороге в Хмельницкую область, где жили родители Андрея, женщины ехали поездом «Мариуполь-Львов», в котором у Виктории начались схватки – пришлось останавливать его, вызвать «скорую».

С момента задержания ни жена, ни родители не слышали Андрея. Только по видео, опубликованного НВФ, знают, что вместе с Гаррюсом были задержаны еще двое мужчин: Юрий Иванов и Станислав Суровцев. Представители незаконных вооруженных формирований утверждали, что у них нашли 40 кг взрывчатки, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии.

Бывшие заложники, которые были освобождены в декабре 2019 года, сообщают, что видели Андрея в подвалах СИЗО Донецка и общались с ним. Поэтому, несмотря на то, что сторона ОРДЛО не подтверждает содержание Андрея Гаррюса, его местонахождение известно.