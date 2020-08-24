В Краматорске вручили сертификаты на квартиры: Подробности

В Краматорске во время торжеств по случаю Дня независимости вручили сертификаты на 9 квартир детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Об этом сегодня, 24 августа, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Квартиры приобретены на условиях равного софинансирования областного и местного бюджетов. Программа по обеспечению жильем детей-сирот действует с 2017 года. За это время по всей области дети получили 758 единиц жилья.

«Во время торжественного мероприятия вручили и паспорта четырем 14-летним юношам и девушкам. Желаю им, а также всем жителям области и страны мира, согласия и процветания», – добавил руководитель Донецкой ОГА.