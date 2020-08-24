«Рожденные в Украине»: В Краматорске открыли скульптурную композицию (Фото)

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины в Краматорске открыли скульптурную композицию «Рожденные в Украине». Об этом сообщает пресс-служба городского совета Краматорска.

Автор размещенной в сквере «Лабиринт» композиции – краматорский скульптор Вячеслав Гутыря.

«Рожденные в Украине» – это скульптурная композиция, посвященная скульпторам-авангардистам XIX столетия. Композиция состоит из четырех скульптур, сгруппированных вокруг куба.

«Каждая из них посвящена одному из украинских художников, внесших значительный вклад в развитие украинского искусства, и символизирующих один из стилей авангардизма, к созданию которых они имели отношение. Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Михаил Бойчук, Александр Архипенко – четыре художника с мировым именем, каждый из них основатель в мировой культуре своего направления, все они рождены в Украине», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Скульптуры изготовлены из ямпольского песчаника, добытого с месторождения в Житомирской области.