Кулеба назвал ключевой фактор для проведения выборов на неподконтрольном Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что в вопросе проведения выборов на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность или европейское и евроатлантическое развитие. Об этом Кулеба заявил во время совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

«Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут нашу территориальную целостность, наше развитие как европейской демократической страны и создадут внутри Украины мину замедленного действия. Для нас абсолютно ключевым является восстановление нашей территориальной целостности и наше движение вперед как европейской, евроатлантической страны», – сказал Кулеба на вопрос относительно возможных уступок для проведения выборов на ныне неподконтрольной части Донбасса.

В свою очередь Маас отметил, что на сегодняшний день «нет разницы в подходах относительно того, что выборы должны все-таки состояться, речь идет о времени проведении выборов».

«Необходимо... основания создать для проведения этих выборов. Каким образом эта процедура будет применена, не понятно, есть положение в Минских соглашениях, мы о них как раз и говорим, но есть разные подходы», – уточнил он.

Глава немецкого МИД отметил, что все стороны должны быть готовы вести разговор по этому вопросу, и добавил, что есть надежда на нахождение «положительного решения».