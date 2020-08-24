Настрой на Суперкубок: «Шахтер» готовится к встрече с «Динамо» (Фото)

Во вторник, 25 августа, на НСК «Олимпийский» в Киеве в матче «Шахтер» – «Динамо» определится обладатель Суперкубка Украины. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Сегодня утром, 24 августа, «горняки» провели тренировку в загородном комплексе «Святошин». Перед началом занятия Луиш Каштру организовал игрокам получасовую теорию. Далее команда отрабатывала задумки главного тренера уже на футбольном поле. Сессия, в которой приняли участие 28 футболистов, состояла из комплекса упражнений на тактику. В завершение «оранжево-черные» дополнительно уделили внимание стандартным положениям.

«Победа в чемпионате придала уверенности после Лиги Европы. Радует, что все здоровы. Матч покажет, как мы готовились. Знаем, как мистер Луческу работает, я лично знаком с его построением игры. Уже видны определенные наработки. Наш тренерский штаб хорошо их разобрал. Главное, воплотить все на поле. Если будем демонстрировать свою игру и не дадим сопернику разбежаться, то все будет хорошо», – отметил вратарь «горняков» Андрей Пятов.

Также сообщается, что бразилец Исмаили уже приступил к тренировкам на поле. Защитник занимается по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов.