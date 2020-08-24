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За свободу надо нести ответственность: Бывший узник НВФ «ДНР» о Дне Независимости

24.08.20 21:52
Игорь Козловский / Фото из открытых источников
Игорь Козловский / Фото из открытых источников

Независимость – это процесс не только в развитии государства, но и в самосознании тоже. Такое мнение выразил бывший пленник незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», религиовед Игорь Козловский в эфире телеканала «Украина 24».

«Независимость – это процесс не только в развитии государства, но и в самосознании тоже. Это не просто свобода, это не независимость "от", это независимость "для". И эта независимость "для чего", "зачем" вносит определенный смысл... Ты должен не только осознавать свою ответственность, но и делать что-то свое, чтобы независимость и в дальнейшем развивалась. Чтобы мы стали именно тем государством, которое станет частью фактически семьи свободных народов», – отметил Козловский.

Ученый отметил, что для него независимость – это и личные моменты, связанные с пленом: «Ты вышел на свободу и ты должен нести ответственность за эту свободу».

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