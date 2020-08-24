ОСАГО в «ДНР»: Сколько человек оформили «полис»

Почти 6,5 тыс. человек оформили в «ДНР» «полис» ОСАГО. Об этом сегодня, 24 августа, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «Почту Донбасса».

«На сегодняшний день сотрудниками госпредприятия оформлены 6 434 полиса», – уверяют в «ДНР».

Как уверяют в «республике», «полис» можно оформить в более чем 120 почтовых отделениях в 50 населенных пунктах. Уточняется, что «полисы» начали оформлять с 1 августа.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» всех автовладельцев обязали оформить «полис ОСАГО» до 1 августа. «Страховой полис» ОСАГО можно оформить в отделениях «Почты Донбасса».

Напомним, в «ДНР» появилась страховая компания, которая будет выдавать «полисы ОСАГО».

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «вступил в силу» «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также в «республике» назвали тарифы.