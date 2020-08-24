Лишь бы еще что-то отжать: В Донецке обсуждают «инвентаризацию» свободных и брошенных квартир (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители обсуждают «инвентаризацию» квартир. Об этом пишут в пабликах Донецка в соцсетях.

Объявление о том, что «будет проводиться инвентаризация пустых и брошенных квартир, а также квартир, имеющих задолженность», разместили сотрудники ЖЭКа №6, что в Куйбышевском районе.

Информация вызвала широкий резонанс и массу негативных отзывов. «На**й пошли... Инвентаризацию чужой собственности они проводить будут, ага... Дичь… рэкетиры х**вы, лишь бы еще что-то отжать… Квартиру могут опечатать за неуплату, но не конфисковать… Офигеть. Т.е. если я в России и за моей квартирой никто не присматривает, то ее ДНР заберет? И вот за это я на референдум ходила? В какой стране такое есть?... "Законный" отжим квартир. Крутая республика… Начали хаты отжимать! Отлично республика развивается», – возмущаются дончане.

«За 6 дней хотят проверить все квартиры Донецка, зато за 6 лет не могут оставшимся в Донецке выдать паспорта! Это капец какой-то... Как все продумано! Сначала загоняют в нищету, человек еле выживает в республике, растет задолженность по коммунальным, ведь хватает только на хлеб. Кто может – уезжает в Россию или Украину, бросая жилье. А если нет родственников, то кто сможет погасить задолженность? И тут вступает закон "отжать пустое жилье с задолженностью"… Вообще-то у нас война, и во время войны собирать коммуналку – это кощунство! Я уже писал как-то по поводу оплаты ЖКХ. И еще немаловажный фактор: в РФ я плачу и вижу результат, а не желтую воду и горячие батареи в апреле, когда уже жара на улице», – делятся люди.

При этом некоторые дончане не верят, что объявление – правдиво. «Ты больше верь в сказки. Какая инвентаризация? Вброс это… Это фейк, я тоже такое могу напечатать и приклеить на подъезд… Это специально повесили, чтобы узнать, какие из квартир пустуют, а потом вынесут их и все. Обычный разводняк», – пишут жители Донецка.

Чтобы проверить, реальное ли это объявление, люди набрали указанный номер. «Проверили. Не фейк. Объявление реальное. Объясняют проверкой перед отопительным сезоном, сверкой с бухгалтерией и необходимостью доступа в квартиру в случае ч/с», – объясняют те, кто звонили.

Также имеются мнения, что забирать пустующие квартиры – нужно. «Хозяин обязан оплачивать за квартиру. А на нет и суда нет. Люди, у кого дома разбиты, ютятся где попало, а тут квартиры стоят, да еще и не оплачивают их. Оплачивай – и нет проблем. Так делают наши соседи. Приехал, заплатил, уехал… На Нижней Крынке давно так сделали. Пустые, брошенные квартиры, в которых бомжи устроили помойки, очистили и раздали шахтерам, которые стояли в очереди еще со времен СССР. Все довольны. В подъезде нет бомжей, у людей есть жилье», – пишут в местном паблике.