Зеленский встретился с Маасом: Подробности

Президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Германии Гайко Маасом. Главной темой переговоров стали Донбасс и будущие встречи в Нормандском формате. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Владимир Зеленский отметил символизм визита главы МИД Германии именно на День независимости Украины, что является свидетельством особых отношений между Киевом и Берлином.

Президент рассказал министру о ситуации в сфере безопасности на Донбассе.

«Мы благодарны вам лично, благодарны вашему послу и отдельно хотим поблагодарить за постоянную поддержку госпожу канцлера Ангелу Меркель. Она всегда поддерживает нас по всем приоритетным вопросам, которые у нас есть: вопросы войны на востоке, вопрос Крыма, вопрос нашей территориальной целостности и суверенитета», – сказал Зеленский.

Особое внимание президент обратил на прогресс в установлении мира на Донбассе и другие шаги, что приближают проведение встречи «нормандской четверки» на уровне глав государств.

«Чтобы у нас получилось провести в ближайшее время, как можно скорее, встречу в Нормандском формате – все подготовить и действительно продвигаться вперед. Сейчас действительно есть ощущение, что команды работают неплохо. Как бы там ни было, но 29 дней нет боевых смертей и ранений. Я считаю, что это наша большая общая победа», – отметил глава государства.

В свою очередь Маас выразил надежду, что запланированная на сентябрь встреча в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел даст дополнительный толчок выполнению решений парижского саммита «нормандской четверки».

«Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Стороны также отметили близость позиций стран по ситуации в Беларуси. Владимир Зеленский выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничества ЕС в урегулировании ситуации в этой стране. Глава МИД Германии подтвердил поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины и заявил о приверженности сохранения санкций против России.