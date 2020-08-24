Есть погибший и раненые: В общежитии учебного центра «Десна» произошел взрыв

В общежитии учебного центра «Десна» (поселок Десна, Козелецкий р-н, Черниговская обл.) произошел взрыв. Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Также ранена девушка, которая находилась в общежитии в гостях. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба учебного центра.

«Вынуждены сообщить о происшествии, которое произошло на территории 169-го Учебного центра. Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной небрежности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в медучреждения, где им оказали медицинскую помощь.

Сейчас на месте происшествия работает руководство Учебного центра, командование Сухопутных войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.