RU
Все новости

Есть погибший и раненые: В общежитии учебного центра «Десна» произошел взрыв

24.08.20 23:53
Фото: пресс-служба учебного центра «Десна»
Фото: пресс-служба учебного центра «Десна»

В общежитии учебного центра «Десна» (поселок Десна, Козелецкий р-н, Черниговская обл.) произошел взрыв. Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Также ранена девушка, которая находилась в общежитии в гостях. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба учебного центра.

«Вынуждены сообщить о происшествии, которое произошло на территории 169-го Учебного центра. Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной небрежности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в медучреждения, где им оказали медицинскую помощь.

Сейчас на месте происшествия работает руководство Учебного центра, командование Сухопутных войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк