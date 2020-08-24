Партия «Народный фронт» приветствует инициативу по Меморандуму единства украинских сил и поддерживает его положения. Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном сегодня, 24 августа.

В заявлении говорится, что «авторы инициативы – авторитетные общественные деятели, ветераны российско-украинской войны, известные диссиденты-борцы за украинскую независимость, ученые, журналисты, юристы, патриоты Украины, чья позиция не только заслуживает внимания, а требует четкой реакции государственных сил для формирования сопротивления действиям и решениям, направленным на разрушение воли и независимости Украины».

«Партия "Народный фронт", как политическая сила, которая после Революции достоинства на выборах в 2014 году получила наивысшую поддержку людей и взяла ответственность за судьбу страны в критический период российской агрессии, твердо убеждена, – любые свертывания государственнических процессов, капитулянтские планы, уступки агрессору за счет Украины, саботаж проевропейского и евроатлантического курса Украины являются преступлениями против народа, государства и истории», – отмечают авторы заявления.

В политсиле также отмечают, что «сохранение и укрепление Украинского государства – это ответственность каждого патриота».

«Это ответственность внепарламентских сил. И это умноженная в сотни раз ответственность политических лидеров, которые сегодня представляют демократические силы в парламенте. Именно поэтому "Народный фронт", осознавая свою ответственность за проведенные исторические реформы в Украине, поддерживает Меморандум единства проукраинских сил и призывает патриотические силы к консолидации. Вместе – победим! Слава Украине!», – резюмируют авторы заявления.