RU
Все новости

На Донетчине сообщили о новой жертве COVID-19 (Инфографика)

24.08.20 23:21
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Об этом сегодня, 24 августа, в своем Facebook сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, новой жертвой COVID-19 стала 83-летняя жительница Краматорска.

За понедельник, 24 августа, в Донецкой области обнаружили одного нового больного коронавирусом – 41-летнего жителя Славянска.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1 240 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 928 человек;
  • на лечении – 294 пациента;
  • летальных случаев – 18.

Более подробная информация – на инфографике:

Кириленко отметил, что количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 августа в Украине COVID-19 заболели 106 757 человек (52 524 пациента выздоровели, 2 293 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 245 случаев (выздоровели – 154 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 322 заразившихся (выздоровели – 1 125 человек, летальных случаев – 128). В «ЛНР» – 646 заразившихся (выздоровели – 607 человек, летальных случаев – 17).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк