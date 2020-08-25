НВФ используют для пропаганды: В европейском конкурсе красоты будет участвовать студентка из ОРДО (Фото)

Студентка из ОРДО Амина Синицкая представит Российскую Федерацию на конкурсе красоты «Юная красавица Европы-2020» в Латвии: таким образом, гражданка Украины на европейском конкурсе будет представлять РФ. Незаконные вооруженные формирования используют этот факт в целях пропаганды. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Правозащитники отмечают, что Синицкая – жительница неподконтрольного украинским властям Харцызска. «Титул "Юная Краса Донбасса" завоевала на так называемом "республиканском" конкурсе красоты "Краса Донбасса", организатором которого выступает общественная организация "Молодая республика" незаконного вооруженного формирования "ДНР". ОО "Молодая республика" НВФ "ДНР" сотрудничает с организаторами Всероссийского конкурса "Русская Красавица". В связи с этим, как победительнице т.н. "республиканского" конкурса, представителями НВФ "ДНР" было организовано участие А. Синицкой во Всероссийском конкурсе "Русская красавица-2020". На Всероссийском конкурсе "Русская красавица-2020", который прошел с 24 по 26 июля 2020 года в г. Москва, она получила титул "Юная Мисс Россия"», – сообщили в Восточной правозащитной группе.

«По результатам участия во Всероссийском конкурсе "Русская красавица-2020", А. Синицкая будет представлять Российскую Федерацию на конкурсе "Красавица Европы-2020", который состоится с 26 по 28 сентября 2020 года», – добавили правозащитники.

В Восточной правозащитной группе сделали вывод на основании этой информации, отмечая, что «таким образом, пропаганда РФ в ОРДЛО будет распространять информацию о том, что жители ОРДЛО принимают участие в европейских конкурсах». Также правозащитники подчеркнули, что по факту получается, что гражданка Украины на европейском конкурсе будет представлять РФ.