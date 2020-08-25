Зафиксирован первый официальный случай повторного заражения COVID-19

В Гонконге мужчина, который вылечился от коронавируса, инфицировался снова спустя 4,5 месяца после первого заражения. О первом задокументированном случае повторного инфицирования COVID-19 сообщили в понедельник, 24 августа, ученые университета Гонконга, пишет «Сегодня».

Открытие ученых говорит, что болезнь может продолжать распространяться, несмотря на коллективный иммунитет. 33-летнего мужчину выписали из клиники еще в апреле, все тесты подтверждали его излечение. Но он опять получил положительный тест на COVID-19 после возвращения из Испании через Великобританию 15 августа.

Было обнаружено, что он заразился штаммом коронавируса, отличным от того, которым он ранее заразился, и вторая инфекция проходила бессимптомно.

«Открытие не означает, что вакцинация будет бесполезной. Иммунитет, спровоцированный вакциной, может отличаться от того, который вырабатывается после перенесенной инфекции. Нам нужно дождаться результатов исследования вакцин, чтобы увидеть, насколько они эффективны», – рассказал Reuters доктор Кай-Ванг Ту, один из главных авторов исследования.

Также во Всемирной организации здоровья призвали не делать поспешных выводов из «гонконгского случая». Про случаи, когда у выписанных из больниц людей снова диагностировали коронавирус, ранее сообщали в Китае. Предполагалось, что инфекция может задерживаться в легких пациентов, и не было ясно – было ли это повторное заражение или недолеченная инфекция, в отличие от зафиксированного в Гонконге случая.