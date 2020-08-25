Рядом – Захарченко и Кобзон: «ДНР» установила бюст «Гиви» в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке установили бюст руководителя незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Сомали» Михаила Толстых («Гиви», был взорван 8 февраля 2017 года на территории своей войсковой части в Макеевке).

Бюст разместили в парке имени Ленинского комсомола в Киевском районе рядом с мемориалом певца Иосифа Кобзона и взорванного первого «главы ДНР» Александра Захарченко.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля 2017 года в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель». При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждал, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Похоронили «Гиви» 10 февраля в Донецке рядом с убитым 16 октября 2016 года россияниным Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

Также сообщалось, что в «ДНР» проводят экскурсии в музее руководителя НВФ «Сомали» Михаила Толстых.