За сутки COVID-19 в Украине заболели 1658 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 658 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 25 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 1 658 человек. Из них 95 детей, а также 73 медработника. Были госпитализированы 296 человек. Зафиксированы 25 летальных случаев. При этом выздоровели 346 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 108 415 человек. Из них 7 362 ребенка и 10 614 медработников. При этом в целом выздоровели 52 870 пациентов. Летальных случаев – 2 318», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Тернопольской (158), Львовской (136), Одесской (112) областях и г. Киеве (130).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 238 (по данным Донецкой ОГА – 1 240) случаев COVID-19, в Луганской – 244 случая.