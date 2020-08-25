Сводка из зоны ООС за 24 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

24 августа, в День независимости Украины, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы противника зафиксированы не были.

В то же время, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. В частности, вблизи Майорска противник применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад по всей линии фронта обстрелы и другие нарушения достигнутых договоренностей со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ не открывали огонь по ДНР в прошедшие сутки, но как минимум 2 требования пакета дополнительных мер усиления перемирия были нарушены».

В частности, в «ДНР» заявили «о шести нарушениях, пять из которых были на горловском направлении. Отмечены два факта инженерных работ на позициях ВСУ в районе поселков Шумы (Торецк – ред.) и Новгородское, возле Новолуганского. Возле Водяного в воздух был поднят беспилотник, а в Жованке и Шумах (Торецк – ред.) прогремели взрывы. Об их характеристиках не сообщается».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.