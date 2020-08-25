«ДНР» открывала Еленовку: Сколько человек смогли пересечь линию разграничения

Почти 200 человек проследовало в неподконтрольный украинским властям Донецк с подконтрольной украинским властям территории.

Как сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», гуманитарный коридор 24 августа был открыт на КПП «ДНР» в поселке Еленовка. Пропуск осуществлялся в обе стороны.

«За 24 августа на территорию ДНР запущены 10 автомобилей, 191 человек», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что в обратном направлении были пропущены 11 авто и 96 человек.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» рассмотрят возможность открытия «границ» с «ЛНР».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.