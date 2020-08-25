На Донетчине ликвидировали порывы на водопроводах на линии разграничения

На объектах гражданской инфраструктуры на линии разграничения на Донбассе продолжаются аварийно-восстановительные работы. В частности, ремонтируются водопроводы. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

«Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ и пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины продолжает содействовать проведению аварийно-восстановительных работ на водопроводах с восстановлением водоснабжения на линии разграничения на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены и привели к потере питьевой воды для нужд мирного населения», – говорится в сообщении.

Так, в районе Еленовки при содействии ВСУ и ГСЧС работники КП «Компания "Вода Донбасса"» провели работы по устранению аварии на водопроводе диаметром 300 мм.

«Во время аварийных работ на водопроводе обнаруженные повреждения были устранены, а население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой», – отметили в пресс-центре.

Также проведены работы по обследованию и ремонту водопровода диаметром 900 мм «Горловка – Торецк» в районе населенного пункта Пивденное.

«Работы продолжались несколько дней, во время которых были обследованы и выявлены ряд существенных порывов на водоводе, которые оперативно были устранены, что позволило обеспечить водой также подконтрольные правительству Украины территории», – говорится в сообщении.