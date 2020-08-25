Взрыв в «Десне»: Полиция рассказала подробности происшествия (Фото)

По факту взрыва в военном общежитии учебного центра «Десна» на Черниговщине полиция открыла производство по статье «убийство». Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

«Около 17:42 (24 августа, – ред.) в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв», – сообщили в полиции.

Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое – двое военнослужащих и одно гражданское лицо – женщина – доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.

«Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых – обломки взрывного устройства. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство)», – проинформировали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Черниговской области