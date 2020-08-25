42 новых случая и две смерти: В «ДНР» сообщили о ситуации с COVID-19

В «ДНР» за сутки выявили 42 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 24 августа, выявлены 42 случая заболевания COVID-19, из них 4 случая обнаружено у прибывших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 12 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 72 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 25 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 364: