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42 новых случая и две смерти: В «ДНР» сообщили о ситуации с COVID-19

25.08.20 11:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 42 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 24 августа, выявлены 42 случая заболевания COVID-19, из них 4 случая обнаружено у прибывших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 12 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 72 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 25 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 364:

  • на лечении – 1 082 пациента,
  • выписаны – 1 152 человека,
  • летальных случаев – 130.

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