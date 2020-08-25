Ученики начальных классов смогут передвигаться по школе без масок, – Степанов

Учащимся 1-4 классов разрешат передвигаться по школе без маски или респиратора. В ближайшее время Министерство здравоохранения Украины на своем сайте обнародует рекомендации по соблюдению противоэпидемических правил в школе. Об этом сегодня, 25 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас уже через неделю будет начинаться обучение в школах. И, конечно, все волнуются, каким образом будет происходить обучение. Каким образом придерживаться тех противоэпидемических правил, которые установлены в школах... Для учащихся 1-4 классов передвижение в помещениях учебного заведения будет разрешаться без использования маски или респиратора. В регионах, относящихся к "оранжевому" уровню эпидемической опасности, педагогам в процессе преподавания дисциплины будет рекомендовано использовать защитные щитки. Если регион находится в "желтой" или "зеленой" зоне – просто придерживаться соответствующей дистанции», – рассказал министр.

Степанов также отметил, что допуск преподавателей на работу будет осуществляться только после проведения термометрии.

«При подтверждении случая коронавирусной болезни у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию, выполнить все мероприятия, которые предусмотрены нашими отраслевыми стандартами Министерства здравоохранения. Дозаторы и антисептики должны находиться в учреждении только на входе, в дальнейшем мы рекомендуем после каждого урока тщательно мыть руки. Все эти рекомендации в доступной форме, я думаю, что сегодня, будут изложены на сайте Министерства здравоохранения», – сообщил Степанов.