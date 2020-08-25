«Шахтер» – «Динамо»: Превью матча

В поединке за Суперкубок Украины ФК «Шахтер» встретится с киевским «Динамо». Матч состоится сегодня, 25 августа, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 21:00. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Матч за Суперкубок традиционно открывает каждый сезон в Украине, но в этом году все иначе. Уже состоялся первый тур чемпионата, в котором «Шахтер» стартовал с победы над «Колосом» (3:1). После отдыха и восстановления команда начала готовиться непосредственно к поединку с «Динамо».

В понедельник, 24 августа, подопечные Луиша Каштру провели в Святошино теоретическое занятие и тренировку, включавшую тактические упражнения и отработку стандартов. Все футболисты, за исключением работающего по индивидуальной программе Исмаили, в строю.

Для «Шахтера» это 16-й матч за Суперкубок Украины в истории. «Оранжево-черные» брали трофей 8 раз – в 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2017 годах. Наибольший опыт выступлений в турнире в сегодняшнем составе у Тараса Степаненко (9 поединков), Андрея Пятова (8), Тайсона и Марлоса (по 6).

«Динамо» впервые за 4 года (после 3 кряду «золотых дублей» «Шахтера») сыграет в Суперкубке не как серебряный призер чемпионата, а как обладатель национального Кубка. В начале июля «бело-синие» в серии пенальти победили в финале «Ворсклу».

Главное изменение в «Динамо» в межсезонье произошло на тренерском мостике – команду возглавил Мирча Луческу, на протяжении 12 лет работавший в «Шахтере» (рекордные 573 матча и 22 трофея). Соперник провел трехнедельный сбор на базе и несколько спаррингов, а в минувшую пятницу удачно начал новый чемпионат – победа 4:1 над «Олимпиком».

Стартовый матч динамовцы отыграли в таком составе: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Андриевский, 84), Цитаишвили (Родригес, 46), Буяльский (Леднев, 66), Де Пена (Цыганков, 75), Супряга (Дуэлунд, 84). Заслуживает внимания тот факт, что Кендзера сместился в центр обороны (Бурда, Шабанов и Попов пока вне обоймы), а на правом фланге обороны действует вернувшийся из аренды Тымчик.

«Шахтер» и «Динамо» разыгрывали между собой трофей в начале сезона 12 раз. «Горняки» дважды победили в серии пенальти (в 2005 и 2008 годах) и трижды – в основное время (2014, 2015, 2017) с одинаковым счетом 2:0. Интересно, что по забитым мячам в личном противостоянии равенство – 14:14. И Суперкубков Украины у клубов сейчас тоже поровну – по 8.

Для Луиша Каштру это первый официальный матч в Суперкубке Украины в качестве главного тренера «Шахтера». 28 июля прошлого года в Одессе уже в дебюте «горняки» могли повести в счете, но Бойко справился с обводящим ударом Марлоса в девятку. Позже Степаненко с 25 метров пробил рядом со штангой, а затем уже у своих ворот принял на себя выстрел Вербича. Чемпион забил перед перерывом: подача корнера от Марлоса не завершилась ударом, однако соперник не смог вывести мяч из опасной зоны, и Патрик поразил правый угол. Впрочем, «Динамо» удалось обратить игру в свою пользу всего за 4 минуты: Бурда замкнул навес с углового, а Гармаш принес своей команде победу – 2:1.