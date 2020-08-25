В Украине вырастет «минималка»: Названы сумма и дата

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании сегодня, 25 августа, приняла проект закона № 3963 авторства президента Владимира Зеленского. «За» законопроект в первом чтении проголосовали 326 народных депутатов при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах, во втором чтении в целом документ одобрили 295 нардепов, пишет «Сегодня».

Этот документ предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс. грн с 1 сентября текущего года. Закон должен будет вступить в силу на следующий день после его публикации.

Ожидается, что основным источником для финансирования увеличения минималки станет экономия на обслуживании госдолга. Также дополнительные 3,5 млрд грн нашлись из-за отклонения фактического курса гривни к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом.

Как известно, это повышение минимальной зарплаты станет первым этапом из трех запланированных. Ранее Кабмин одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6 тыс. и 6,5 тыс. грн в 2021 году. Это решение также было принято по инициативе президента Владимира Зеленский, который, говоря о росте минзарплаты, отмечал, что это «выглядит вполне реалистично».

Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн. В 2019 году «минималка» была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.