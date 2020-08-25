«Откат» за поставку масок для ВСУ: Суд взял под стражу трех членов преступной группы

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения трем задержанным членам преступной группы, которая требовала у предпринимателя почти миллион гривен за несоздание препятствий в снабжении медицинскими масками для нужд Вооруженных Сил Украины (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что всем членам группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Суммы залога разные: 230 тыс. грн, 3 ,177 млн грн и 13 млн грн.

В ГБР напомнили, что весной 2020 года к директору общества, победителю переговорной процедуры по закупке медицинских масок для нужд Вооруженных Сил Украины, обратились гражданские лица, которые потребовали предоставить им неправомерную выгоду из расчета 1 гривна с 1 маски для дальнейшей передачи служебным лицам командования медицинских сил Вооруженных Сил Украина. Указанные люди якобы должны были обеспечить надлежащее выполнение заключенного договора, положительное заключение служебной проверки военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, быструю оплату за поставленный товар и не должны были препятствовать в исполнении условий договора. В дальнейшем указанное требование в ходе разговоров также подтвердили служебные лица, которые контролировали выполнение условий договора.

В целом члены преступной группы рассчитывали получить неправомерную выгоду в сумме более миллиона гривен, которую удалось уменьшить до 998 тыс. грн.

17 августа 2020 года, под контролем правоохранителей члены группировки получили часть денег в сумме 400 тыс. грн, которые они распределили между собой.

19 августа 2020 после передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 598 тыс. грн следователями Государственного бюро расследований в порядке статьи 208 УПК Украины задержаны двое посредников, один из которых является сотрудником Государственной инспекции энергетического надзора Украины, а также руководитель одного из управлений командования медицинских сил Вооруженных сил Украины и офицера медицинской службы одной из воинских частей.