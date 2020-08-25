В Краматорске еще два человека умерли от коронавируса

В Краматорске за минувшие выходные зафиксировано 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Еще два человека с COVID-19 умерли. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

«По результатам полученных ПЦР-исследований за выходные выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 2 человека, теперь общее количество умерших составляет 4 человека», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Краматорске зафиксированы 143 случая COVID-19.

Мэрия Краматорска обращается к жителям города с просьбой строго соблюдать противоэпидемические мероприятия, использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 августа в Украине COVID-19 заболели 108 415 человек (52 870 пациентов выздоровели, 2 318 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 240 случаев (выздоровели – 928 пациентов, летальных случаев – 18). Луганской области – 245 случаев (выздоровели – 154 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 364 заразившихся (выздоровели – 1 152 человека, летальных случаев – 130).