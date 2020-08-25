В «ДНР» разрешили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, опубликованном сегодня, 25 августа, на местных интернет-ресурсах.

Согласно «документу», в «указ» «о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19», вносятся изменения. С сегодняшнего дня в «республике» разрешены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием людей на открытом воздухе.

Также допускается проведение массовых спортивных мероприятий при условии заполнения мест их проведения не более чем на 50% и соблюдения социальной дистанции.