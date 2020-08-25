В «ДНР» школьники и студенты с 1 сентября будут на очном обучении

В «ДНР» школьники и студенты с 1 сентября приступят к очным занятиям. Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, подписанного и опубликованного сегодня, 25 августа, передают местные интернет-ресурсы.

«Министерству образования и науки ДНР, администрациям районов, городов, районов в городах ДНР обеспечить с 1 сентября 2020 года организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях, в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования, научных учреждениях в форме очного, очно-заочного и заочного обучения», – сказано в «документе».

Кроме того, как уверяют в «республике», «в учебных заведениях поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции».

Напомним, с 1 сентября во всех школах в «ДНР» обучение начнется по образовательным стандартам РФ.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» на сегодня – 2 364 заразившихся коронавирусом (выздоровели – 1 152 человека, летальных случаев – 130).