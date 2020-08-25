На Донетчине полицейский и чиновник украли три автопогрузчика

На Донетчине будут судить полицейского, чиновника и двух их сообщников за кражу автопогрузчиков стоимостью 720 тыс грн. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 4 человек, обвиняемых в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины), и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины ).

Установлено, что в марте 2018 года следователь одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области вместе с начальником отдела госпредприятия «Киевский ЭТЦ» и еще двумя лицами, получили на основании поддельных выводов эксперта свидетельства о регистрации транспортных средств, а затем незаконно изъяли и присвоили три автопогрузчика .

«В результате указанных действий владельцу транспортных средств – зарегистрированному в Украине предприятию с иностранными инвестициями – нанесен ущерб на сумму свыше 720 тыс. грн», – констатировали в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт направлен в Краматорский горсуд.

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.