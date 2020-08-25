Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, – СМИ

Лидер партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, находится в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, у Тимошенко держится высокая температура – не опускается ниже 39.

В то же время есть информация, что дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин переносят болезнь в легкой форме.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока сегодня, 25 августа, сообщила в Facebook, что, к сожалению, хороших новостей о состоянии главы «Батькивщины» пока нет.

«Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID», – написала Марина Сорока.

Напомним, 23 августа стало известно, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Вместе с ней заболели и другие члены семьи – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин. Состояние политика оценивалось как тяжелое.