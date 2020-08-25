Рада одобрила получение макрофинансовой помощи от ЕС

Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум и кредитное соглашение на получение макрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом сегодня, 25 августа, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Верховная Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение на получение "исключительной" макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш суммой 600 млн евро», – сообщил Шмыгаль.