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Рада одобрила получение макрофинансовой помощи от ЕС

25.08.20 14:11

Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум и кредитное соглашение на получение макрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом сегодня, 25 августа, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Верховная Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение на получение "исключительной" макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш суммой 600 млн евро», – сообщил Шмыгаль.

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