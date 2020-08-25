В ГПСУ рассказали, как работница банка незаконно проводила идентификацию переселенцев

Оперативные сотрудники Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил совместно с работниками Донецкого отдела противодействия кибер-преступлениям ДКП Нацполиции разоблачили и заблокировали канал незаконных соцвыплат переселенцам. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Реализуя оперативную информацию, правоохранители обнаружили нечистую на руку сотрудницу одного из банковских учреждений. Женщина осуществляла несанкционированные действия с информацией, которую обрабатывают в автоматизированных системах, а именно – незаконно проводила идентификацию лиц, постоянно проживающих на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, без их фактического присутствия, с целью дальнейшего начисления указанным лицам пенсионных и других социальных государственных выплат.

Лица, которым была проведена идентификация, в то время не находились на подконтрольной территории Украины.

По результатам проведенных мероприятий гражданке Украины сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК «Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронных сетях». Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.