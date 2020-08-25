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На неподконтрольной Луганщине вывесили украинский флаг (Фотофакт)

25.08.20 14:29
Фото: Facebook Павла Лисянского
Фото: Facebook Павла Лисянского

В Лутугино (временно неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской области) ко Дню Независимости Украины вывесили украинский флаг. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

«Это фото – яркий пример того, что на оккупированной РФ части Донбасса сохраняются украинские настроения среди местного населения», – отметил Лисянский.

По его словам, за размещение украинского флага в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) незаконные вооруженные формирования сразу могут арестовать и бросить за решетку организаторов.

«Но местные жители идут на этот риск, и подобными действиями доказывают свою государственную – украинскую позицию! РФ вкладывает большие средства в пропаганду, милитаризацию детей, запрещает украинский язык в ОРДЛО, раздает паспорта РФ местным жителям, все делает для того, чтобы на идеологическом уровне уничтожить все украинское в ОРДЛО. Но наши граждане в ОРДЛО все равно верят и поддерживают Украину!», – подчеркнул Лисянский.

Кроме того, в соцсетях опубликовали фото расклеенных в Лутугино поздравительных листовок с Днем Независимости Украины. В частности, поздравления появились на здании местной почты, дворца детского творчества, автобусной остановке, мемориале.

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

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