Карантин в Украине планируют продлить до ноября

В связи с ухудшением эпидемической ситуации карантин в Украине предлагается продлить до ноября. Об этом сегодня, 25 августа, шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что в нашей стране за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Общее количество людей, заболевших COVID-19 в Украине с начала пандемии, превысило 108 тыс. Наиболее пострадавшие сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости, Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.

«Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», – подчеркнул президент.

На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все», – заявил Зеленский.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов доложил президенту, что в связи с приближением сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, сотрудников полиции, пограничной службы, сферы образования – всего 1,5 млн человек.

Президент добавил, что накануне нового эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

На совещании также рассмотрели вопросы подготовки и проведения местных выборов в Украине 25 октября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в предвыборном процессе по всей стране будет задействовано не менее 500 тыс. работников избирательных комиссий различных уровней, которых нужно обеспечить защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.