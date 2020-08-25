В «ДНР»: В Донецке с начала войны участились инсульты

С начала вооруженного конфликта в Донецке отмечается рост количества инсультов. Об этом в интервью городской газете сообщил заведующий неврологическим отделением донецкой Центральной городской клинической больницы № 6 Вадим Охмуш.

«В Донецке за период с 2015 по 2018 годы заболеваемость действительно выросла: в 2015 году было зафиксировано 1 668 инсультов, в 2016 году – 1 995, в 2017 году – 2 119, в 2018 году – 2 101», – сказал он.

При этом Охмуш заверяет, что в целом по «ДНР» с 2017 по 2019 год заболеваемость инсультом несколько снизилась. Однако никаких цифр и иных доказательств не приводит.

Врач отметил, что за последние годы инсульт «помолодел». Традиционно в группе риска находятся мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 лет. «Но сегодня нередки случаи инсульта и у 30-летних, и у тех, кому только исполнилось 25. Причем чем моложе человек, тем менее ожидаемыми у него могут быть признаки, характерные для инсульта, а следовательно, тем дольше он будет оставаться без помощи и тем более печальными могут оказаться последствия мозговой катастрофы», – рассказал он.

Охмуш считает, что среди причин высокой заболеваемости в «ДНР» на одном из первых мест стоит низкий уровень образованности населения по медицинским вопросам, а также низкий уровень личной ответственности людей за сохранение своего здоровья. «Большинство наших людей мало знают о принципах лечения гипертонической болезни, ее осложнениях. Масса пациентов, страдающих гипертонической болезнью, просто игнорируют назначения врача или занимаются самолечением. Кроме того, не стоит забывать, что мы живем в условиях постоянного стресса, что также вызывает стойкое повышение артериального давления – основной причины развития инсультов», – дополнил он.

Медик напомнил основные симптомы инсульта:

обычно у человека начинается приступ резкой, нестерпимой головной боли, он жалуется на то, что голову буквально «разрывает»;

может измениться походка, она становится неустойчивой, человек падает;

может начаться парез (онемение) мышц конечностей или лица. Для инсульта характерен односторонний парез, когда мышечная слабость проявляется только на левой или на правой сторонах тела. Из-за этого у больного как бы «перекашивается» рот и даже изменяются черты лица;

речь становится менее четкой – или замедляется, или, наоборот, человек начинает говорить очень быстро, но непонятно;

возможны туман перед глазами, расфокусировка взгляда;

больному становится трудно формулировать свои мысли и подбирать слова.

Врачи рекомендуют запомнить три основных приема распознавания симптомов инсульта: «Улыбнись – Заговори – Подними руки» (УЗП).

«Попросите человека с признаками инсульта улыбнуться. При инсульте улыбка получается кривой, поскольку мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже. Заговорите с ним и попросите ответить на простой вопрос, например: "Как тебя зовут?". Обычно в момент мозговой катастрофы человек не может связно выговорить даже свое имя. Предложите ему поднять обе руки одновременно. Как правило, с этим заданием больному справиться не удается, руки не могут подняться на один уровень, поскольку одна сторона тела слушается хуже», – пояснил Охмуш.

Как оказать первую помощь до приезда «скоровй»:

уложить человека так, чтобы голова была выше туловища, предоставить доступ свежего воздуха (открыть окно, при невозможности – вывести больного из душного помещения на улицу), снять всю стесняющую одежду (воротнички, манжеты, ремень);

измерить артериальное давление, скорее всего, оно будет повышенным, поэтому человеку нужно дать препарат, который он принимает «от давления» постоянно (в случае, если ему этот препарат назначен врачом);

если начинается рвота – поверните голову больного набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Когда рвота прекратится, постарайтесь снова дать больному его лекарство от гипертензии.

Если после комплекса этих мероприятий человеку «полегчало» – это не означает, что инсульт прошел стороной. Поэтому нужно дождаться врачей.