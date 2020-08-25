На Донбассе подорвались двое украинских военных, – штаб ООС

Сегодня, 25 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил двое украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия для выяснения причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.