На Луганщине выявили 12 новых случаев COVID-19 (Карта)

За минувшие выходные дни в Луганской области подтверждено 12 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Выздоровели 4 пациента, и 1 человек умер. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы в:

Северодонецке – 3 (2 человека, которые находились в самоизоляции после возвращения с временно неподконтрольной территории, 1 человек, вернувшийся из другого региона Украины);

Троицком районе – 3 (лица, находившиеся в контакте с ранее заболевшими);

Станично-Луганском районе – 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек, находившийся в самоизоляции после возвращения с временно неподконтрольной территории);

Сватовском районе – 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из-за границы);

Белокуракинском районе – 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим).

Всего по состоянию на 25 августа в Луганской области подтверждены 245 случаев коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 154 человека;

продолжают лечение – 89 активных больных (из них 31 пациент госпитализирован в различные лечебно-профилактические учреждения области, 58 лечатся амбулаторно);

умерли – 2 человека.

Кроме того, зарегистрированы 1008 подозрений на COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 августа в Украине COVID-19 заболели 108 415 человек (52 870 пациентов выздоровели, 2 318 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 240 случаев (выздоровели – 928 пациентов, летальных случаев – 18).

В «ДНР» – 2 364 заразившихся (выздоровели – 1 152 человека, летальных случаев – 130).