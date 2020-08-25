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Ночью вскрыли сейф: На госшахте Луганщины украли более 370 тыс. грн

25.08.20 15:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине по факту кражи 379 тыс. грн профсоюзных средств на шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» начато уголовное производство. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в ночь на 22 августа неизвестные проникли в административное здание предприятия, взломали кабинет профсоюзной организации, затем – сейф и завладели деньгами, которые предназначались для выплат горнякам к профессиональному празднику.

Факт квалифицирован по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в крупных размерах). Проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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