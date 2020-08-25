Встреча советников глав государств «нормандской четверки» отменена, – росСМИ

Встреча советников глав государств Нормандского формата, запланированная на 28 августа, отменена из-за разногласий по итоговым документам. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины», – сообщил источник.

По его словам, новая дата встречи пока не определена.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подтверждении встречи советников глав государств Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ). Планировалось, что участие в этом заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.