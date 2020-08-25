Правозащитница назвала ТОП-5 проблем переселенцев в период карантина

С началом карантина у переселенцев остались как прежние проблемы, так появились и новые. Причем, многие старые проблемы трансформировались. Об этом рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Элина Шишкина.

Она выделила ТОП-5 основных трудностей, с которыми внутреннее перемещенные лица (ВПЛ) столкнулись в период карантина.

Первая проблема наиболее актуальна для переселенцев, которым необходимо пересечь линию разграничения в условиях карантина. Если речь идет о человеке, пребывающим из «Л-ДНР» на подконтрольную Украине территорию, то это проблема связана с приложением «Дій вдома» для прохождения самоизоляции. Мониторы БФ «Право на защиту», которые дежурят на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), отмечают трудности преимущественно технического характера:

у людей часто старые модели мобильных телефонов / смартфонов, на которые или невозможно установить приложение, или очень проблематично, а потом еще трудно им пользоваться;

задержка подтверждающих смс-сообщений при установлении приложения;

при одном мобильном операторе приложение работает без проблем, при другом – с перебоями;

приложение плохо работает, когда одновременно его загружает большое количество людей, или одновременно им пользуются.

«Поэтому приложение "Дій вдома" необходимо адаптировать и для более старых моделей тех же смартфонов. Это вопрос к разработчикам приложения», – сказала Шишкина.

Еще один нюанс появился буквально с 1 августа. Первоначально постановлением Кабмина было определено, что лицам, прибывающим через линию разграничения из «Л-ДНР», не нужно устанавливать «Дій вдома» и проходить самоизоляцию или обсервацию.

«Однако 31 июля на официальной странице в Facebook Операции Объединенных сил появилось разъяснение о том, что постановление – постановлением, но приказом командующего ООС все равно эта обязанность остается. И к нам начали обращаться люди: как же так, вот есть постановление КМУ, а тут приказ командующего. И многие люди узнали об этом приказе лишь прибыв на КПВВ. Поэтому первые дни августа были очень "горячими". И в тот период фиксировались не только технические проблемы с "Дій вдома", но была и противоречивая информация – надо или нет устанавливать приложение, надо или нет проходить самоизоляцию. И эта проблема не утратила своей актуальности до сих пор», – рассказала Шишкина.

«Кроме того, теперь по факту обязанность людей, которые пересекают линию разграничения, – иметь при себе смартфон. Это должно было закончится с 1 августа, но из-за приказа командующего ООС данное фактическое требование сохраняется», – добавила она.

Сейчас для пересечения с обеих стороны открываются только два КПВВ: на Луганщине – «Станица Луганская», на Донетчине – «Новотроицкое» (со стороны «ДНР» здесь – КПП «Еленовка»). Однако полноценно для пересечения работает только КПВВ «Станица Луганская», а на «Новотроицком» из-за позиции «ДНР» пересечение идет исключительно в понедельник и пятницу.

Украина открыла еще и КПВВ «Марьинка» (единый транспортный коридор с «республиканским» КПП «Александровка»), однако опять-таки из-за позиции «ДНР» здесь есть только пропускные часы – с 11:00 до 14:00, причем пропуск осуществляется только в экстренных случаях.

Вторая проблема также связана со свободой передвижения и появилась при карантине – воссоединение семей. Долгое время линия разграничения была полностью закрыта, пересечение не осуществлялось, карантин был введен очень быстро, поэтому многие люди просто не успели вернуться домой до закрытия КПВВ. Часть из них «застряла» на подконтрольной территории, часть – в «Л-ДНР».

«Семьи оказались разъединенными, люди потеряли работу. И когда КПВВ заработали, они также обращались к нашим мониторам за помощью в воссоединении семей. Наша организация для пересечения КПВВ адвокатировала такую причину как гуманитарная необходимость. И одной из составляющих было как раз воссоединение семей. Например, когда родители находились на одной стороне, дети остались с бабушкой – на другой», – пояснила координатор.

Третья проблема связана с выплатами переселенцам – пенсий, социальных пособий, задолженностей, вопрос идентификации в «Ощадбанке» и пр.

«По этим вопросам в период карантина к нам постоянно обращаются люди. В этой связи хочу напомнить, что действие банковских карт "Ощадбанка" продлено пока до 1 сентября. В период карантина идентификацию проходить не нужно, также у людей будет еще 30 дней после завершения карантина, когда будет действовать мораторий на ее прохождение. Когда будет объявление, что карантин в стране завершен с такой-то даты, вот от нее идет отсчет еще 30 дней, когда можно не проходить идентификацию. Сейчас обсуждается вопрос вместо 30 дней установить 60 дней. Но пока карантин еще продолжается. Нужно следить за информацией Кабмина по поводу его продолжения или завершения», – отметила Шишкина.

Она напомнила, что если после завершения карантина и дополнительного срока моратория переселенец не успеет пройти идентификацию, то все его выплаты будут приостановлены. Тогда придется пройти процесс восстановления пенсий, соцвыплат и пр.

Четвертая проблема частично связана с карантином – это вопрос жилья. При карантине этот вопрос трансформировался. Например, переселенец «застрял» в «Л-ДНР», а на подконтрольной территории осталось арендованное жилье с его вещами. Также многие потеряли работу, поэтому на период карантина некоторые переселенцы пытались вернуться в свои дома на неподконтрольной территории, но их не пропускали через линию разграничения, и возникал вопрос – где и на что арендовать жить.

«Если говорить о жилье в целом, то наиболее частые вопросы к нам – как получить социальное жилье, как принять участие в жилищных программах (например, "Доступное жилье"), где и как найти временное жилье. Это более широкая проблема для переселенцев, которая не исчезла до сих пор, а с карантином еще усугубилась», – подчеркнула координатор.

Пятый вопрос касается участия переселенцев в местных выборах. «Это уже не столько проблема, а именно пример положительного ее решения», – уточнила Шишкина.

Она напомнила, что с принятием Избирательного кодекса переселенцы впервые получили право голосовать на местных выборах: «Ранее переселенцы могли избирать только президента и половину парламента по партийным спискам. Но они не могли избирать депутата-мажоритарщика, не могли голосовать на местных выборах – избирать мэра, городской совет, руководителя объединенной территориальной громады и пр.»

Чтобы принять участие в местных выборах переселенцу нужно пройти процедуру смены адреса голосования (см. «Как переселенцу изменить место голосования на осенних выборах (Инструкция)»).

«Эта процедура сейчас существенно упрощена. Нужно просто обратиться в орган ведения реестра избирателей и подать заявление о смене избирательного адреса. И теперь место голосования не привязано к месту прописки, а лишь к фактическому месту проживания человека. Т.е. переселенец в заявлении указывает не адрес своей прописки, например, в оккупированных Донецке или Луганске, а указывает фактический адрес проживания. И ему устанавливается новый избирательный адрес», – уточнила представитель БФ «Право на защиту».

Шишкина подчеркнула, что на самом деле проблем у переселенцев больше, чем пять. Это лишь самые актуальные на сегодня.

Она рассказала, что со временем важность проблем изменилась. «Например, в 2014-2015 годах были более острыми вопросы – где жить, куда устроится на работу. Ну, и те годы характеризовались повышенным психологическим состоянием, когда людям просто нужно было дать поддержку. Сейчас эти вопросы тоже актуальны. Но, например, по поводу жилья вопрос уже не просто – где мне жить? А – как мне взять участие в жилищной программе, как получить ипотеку не жилье, как лучше арендовать жилье? Если в начале проблемы нужно было решать сиюминутно, то теперь вопросы более стратегические, связанные с планированием дальнейшей жизни», – отметила Шишкина.

При этом решен вопрос с участием переселенцев в местных выборах.

Однако есть проблемы, которые не решаются годами. «Это и в целом вопрос свободы перемещения, что касается пересечения лини разграничения. Также вопрос пенсий и социальной помощи, как был актуален в 2014-2015 годах, таким и остается сегодня. Особенно, если мы говорим об очень больной проблеме – выплате пенсий жителям оккупированных территорий», – заключила координатор.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТРК Донбас Онлайн»