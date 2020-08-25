Выборы на Донбассе: Кравчука вызвали в Раду (Документ)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук приглашен на заседание профильного комитета Верховной Рады в связи с его обращением по местным выборам. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

По его словам, внеочередное заседание комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства состоится 26 августа, но депутаты уже начали рассматривать письмо Кравчука.

«Сегодня на заседании профильного комитета начали процесс рассмотрения обращения руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука по поводу изменений в постановлении о местных выборах. Завтра в 11:00 проведем внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей комитетов», – написал Качура.

Он также опубликовал само обращение Леонида Кравчука в Верховную Раду.