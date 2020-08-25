В Офисе президента объяснили, почему не состоится встреча советников «нормандской четверки»

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили, что встреча советников глав государств Нормандского формата не состоится 28 августа, как планировалось, и назвали причину переноса встречи.

«Встреча советников лидеров государств – участников Нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В Офисе президента добавили, что о новой дате встречи будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подтверждении встречи советников глав государств Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ). Планировалось, что участие в этом заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. 25 августа российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщили, что встреча советников глав государств Нормандского формата «отменена из-за разногласий по итоговым документам».