Правозащитница: До чиновников почему-то не доходит, что переселенец – это не статус

Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) – это не статус, и это нужно понять украинским чиновникам и законодателям. На этом акцентировала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Элина Шишкина.

«У очень многих чиновников почему-то сложился такой стереотип, что ВПЛ – это статус. И поэтому много законодательных и подзаконных актов основаны на том, что нужно везде предоставлять справку ВПЛ. Но данная справка подтверждает лишь факт перемещения. Она никак не закрепляет какой-то статусом. Справка никак не должна влиять на права переселенца и ограничивать его права. И не должна требовать каких-то дополнительных условий, документов, проверок. Но это почему-то до многих украинских чиновников не доходит», – сказала она.

Поэтому на протяжении нескольких лет правозащитники настаивают на том, что ВПЛ – это не статус. Поэтому нужно открепить от справки ВПЛ все выплаты (пенсии, соцпособия, компенсации и пр.), открытие счетов в банках, вопросы жилья и пр.

«Нужно решить этот вопрос, тогда у людей будет меньше проблем. Нужно ликвидировать все существующие в украинском законодательстве дискриминационные препятствия (к сожалению, они были созданы еще в 2014-2015 годах). Потому что ВПЛ в своих правах ничем не должны отличаться от местных граждан, которые проживают во Львове, Киеве, Днепре… Переселенцы – это те же граждане Украины, они имеют свои права наряду со всеми иными гражданами», – подчеркнула координатор.

Напомним, Элина Шишкина перечислила ТОП-5 основных проблем, с которыми переселенцы столкнулись во время карантина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТРК Донбас Онлайн»