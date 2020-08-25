Европейские инвестиции: В Мариуполе реконструируют детский сад за 60 млн грн (Фото)

В Мариуполе проводят комплексную модернизацию учреждений образования, в том числе с привлечением инвестиций европейских партнеров. Один из таких проектов – капитальная реконструкция детского сада № 110. На этот проект привлекли 60 млн грн, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Источник безвозвратных инвестиций – Европейский инвестиционный банк.

Ясли-сад № 110 в Мариуполе был построен 57 лет назад. С тех пор учреждение капитально не ремонтировалось.

«После модернизации в саду появится современный спортивный зал, музыкальный зал и функциональные пространства для кружков. В рамках повышения энергоэффективности учреждения группы оборудуют LED-освещением», – рассказали в горсовете.

Также в учреждении установят индивидуальный тепловой пункт, что позволит экономить порядка 50% бюджетных средств на обеспечение работы сада ежегодно.